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Европа стала заложником проукраинского курса, заявил постпред России - РИА Новости, 03.07.2026
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05:35 03.07.2026
Европа стала заложником проукраинского курса, заявил постпред России

Полянский: Европа стала заложником проукраинского курса на площадке ОБСЕ

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что Европа стала заложником проукраинского курса на площадке ОБСЕ.
  • По его словам, европейцы помогают Украине вносить антироссийский элемент даже в обсуждение отвлеченных тем.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Европа стала заложником проукраинского курса на площадке ОБСЕ, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Даже когда происходит заседание по отвлеченным темам, задача украинцев - обязательно внести туда антироссийский элемент. Европейцы, некоторые сознательно, некоторые скрепя сердце, им в этом помогают. Они стали заложниками курса на поддержку киевского режима", - сказал он.
По словам дипломата, на площадке ОБСЕ практически нет ни одного вопроса, который в той или иной степени не затрагивал бы украинскую тематику.
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В миреЕвропаРоссияДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
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