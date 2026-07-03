Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что Европа стала заложником проукраинского курса на площадке ОБСЕ.
- По его словам, европейцы помогают Украине вносить антироссийский элемент даже в обсуждение отвлеченных тем.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Европа стала заложником проукраинского курса на площадке ОБСЕ, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Даже когда происходит заседание по отвлеченным темам, задача украинцев - обязательно внести туда антироссийский элемент. Европейцы, некоторые сознательно, некоторые скрепя сердце, им в этом помогают. Они стали заложниками курса на поддержку киевского режима", - сказал он.
По словам дипломата, на площадке ОБСЕ практически нет ни одного вопроса, который в той или иной степени не затрагивал бы украинскую тематику.