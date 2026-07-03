В Великом Новгороде открылась уличная площадка для гонок дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Великом Новгороде открылась первая уличная площадка для гонок дронов.
- Идею создания площадки предложили молодые люди на форуме «Архипелаг-2025», и власти ее поддержали.
- Трасса соответствует федеральным требованиям, и на площадке будут заниматься студенты, преподаватели и школьники.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Первая уличная площадка для гонок дронов открылась в Великом Новгороде для тренировки молодежи, рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что на форуме "Архипелаг-2025" ребята предложили создать такую площадку, а власти идею поддержали.
"В Великом Новгороде открылась первая уличная площадка для гонок дронов... Теперь у молодежи есть место, где можно тренироваться, проводить соревнования и оттачивать свои навыки", - рассказал Дронов на своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что современная трасса для дронов соответствует федеральным требованиям. Первыми ее опробовали студенты и молодые преподаватели Политехнического института НовГУ. На площадке будут заниматься не только опытные спортсмены, ее подключат к образовательным программам колледжей и Политехнического института, а позже здесь смогут тренироваться и школьники. Кроме того, новгородские команды будут готовиться к "Архипелагу-2026" и другим соревнованиям, добавил губернатор.