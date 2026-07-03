В Великом Новгороде открылась уличная площадка для гонок дронов

Губернатор отметил, что современная трасса для дронов соответствует федеральным требованиям. Первыми ее опробовали студенты и молодые преподаватели Политехнического института НовГУ. На площадке будут заниматься не только опытные спортсмены, ее подключат к образовательным программам колледжей и Политехнического института, а позже здесь смогут тренироваться и школьники. Кроме того, новгородские команды будут готовиться к "Архипелагу-2026" и другим соревнованиям, добавил губернатор.