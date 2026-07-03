Маркировка ИИ-контента в соцсетях в России будет добровольной

Краткий пересказ от РИА ИИ В России разработан законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта.

Законопроект предусматривает право пользователей добровольно маркировать контент, созданный с помощью ИИ.

Сервисы и социальные сети должны будут предоставить пользователям техническую возможность для такой маркировки.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россияне, создающие контент при помощи искусственного интеллекта (ИИ), смогут маркировать его в сервисах и соцсетях, но мера будет добровольной, положения предусмотрены в законопроекте о поддержке развития технологий ИИ в России, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Законопроект был разработан правительством РФ и внесен в Госдуму

"Законопроектом предусмотрено право пользователей маркировать аудио-, фото- и видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Маркировка будет добровольной", - сообщили в аппарате.

Так, согласно документу, сервисы на базе больших фундаментальных ИИ-моделей должны предусмотреть для своих пользователей техническую возможность размещать маркировку на контенте, сгенерированном с их помощью. Аналогичное требование - предусмотреть техническую возможность разместить предупреждение об "искусственном происхождении" контента - должны соблюсти и владельцы соцсетей.

При этом требований по обязательной маркировке ИИ-контента в законопроекте не содержится. Пользователь вправе самостоятельно принимать решение о размещении предупреждения. "Таким образом, закладываются принципы развития культуры взаимодействия с технологиями и ИИ-контентом и выстраивания честной коммуникации в сети", - отметили в аппарате.

Предполагается, что на дальнейших этапах развития технологии наличие маркировки ИИ-контента будет особенно востребовано, например, в сфере массовых коммуникаций, образовании и рекламы: предупреждение позволит исключить случаи введения пользователей в заблуждение.

"Предоставление пользователям инструмента для маркировки ИИ-контента - это шаг к цифровой прозрачности и укреплению доверия в онлайн-среде. Некоторые платформы уже в проактивном режиме предлагают пользователям такую функцию. Законопроект закладывает нормативную базу и ключевые принципы для дальнейшего развития ИИ-технологий", - отметили в аппарате.