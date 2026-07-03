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Суд арестовал экс-главу Росавиации Нерадько по делу о мошенничестве - РИА Новости, 03.07.2026
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12:47 03.07.2026 (обновлено: 16:27 03.07.2026)
Суд арестовал экс-главу Росавиации Нерадько по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал экс-главу Росавиации Нерадько по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Нерадько
Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Нерадько. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорошевский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько.
  • Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, что предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
«

"Нерадько Александру Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, за что предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Нерадько задекларировал более 32 миллионов рублей за годы своей работы в ведомстве. При этом его доход за 2020 год составил более 7,609 миллиона рублей, а в 2021-м — на 2,6 миллиона рублей меньше, то есть чуть более пяти миллионов рублей. С 2011 по 2019 год его доход варьировался от 1,669 миллиона до 3,152 миллиона рублей.
Суд также арестовал бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он занимал эту должность с 2008 по 2017 год.
Экс-глава Федерального агентства воздушного транспорта обжаловал арест.
Александр Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. До этого был первым замминистра транспорта — руководителем Государственной службы гражданской авиации, главой Ространснадзора и Росаэронавигации.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияПроисшествияАлександр Нерадько
 
 
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