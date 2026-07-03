Суд арестовал экс-главу Росавиации Нерадько по делу о мошенничестве

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, за что предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Нерадько задекларировал более 32 миллионов рублей за годы своей работы в ведомстве. При этом его доход за 2020 год составил более 7,609 миллиона рублей, а в 2021-м — на 2,6 миллиона рублей меньше, то есть чуть более пяти миллионов рублей. С 2011 по 2019 год его доход варьировался от 1,669 миллиона до 3,152 миллиона рублей.