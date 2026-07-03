Арестованный экс-глава Росавиации задекларировал более 32 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

С 2011 по 2021 год Нерадько задекларировал более 32 миллионов рублей.

В период с 2011 по 2021 год за Нерадько и его женой числилась различная недвижимость и автомобили.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший глава Росавиации Александр Нерадько, арестованный по делу о мошенничестве, задекларировал более 32 миллионов рублей за годы своей работы в ведомстве, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из его деклараций.

В пятницу суд в Москве арестовал Нерадько по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как следует из картотеки судебных дел, экс-глава Росавиации уже подал апелляционную жалобу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным деклараций, Нерадько задекларировал более 32,8 миллиона рублей с 2011 по 2021 год. При этом его доход за 2020 год составил более 7,609 миллиона рублей, а в 2021 году - на 2,6 миллиона рублей меньше, то есть чуть более пяти миллионов рублей. С 2011 по 2019 год его доход варьировался от 1,669 до 3,152 миллиона рублей.

Согласно декларации, в 2013 году за Нерадько числился земельный участок на 2,2 тысячи квадратных метров, квартира на 201,6 "квадратов", а также две дачи, строительство которых не было завершено, и недостроенный гараж. В 2014 году за ним числились участок, квартира, две дачи на 215 и 252 "квадратов", а также хозблок на 118,8 квадратных метров. Эта недвижимость была у экс-главы Росавиации вплоть до 2021 года, при этом в 2020 году у него появился в декларации участок на 2,7 тысячи квадратных метров. Также с 2011 по 2021 год на него была зарегистрирована иномарка Lexus GX 470.

За его женой с 2011 по 2021 год числился земельный участок на 2,308 тысячи "квадратов" и доля в квартире. А с 2011 по 2018 год у нее была иномарка Volvo S40.

Александр Нерадько руководил Росавиацией в 2009-2023 годах. До этого был первым замминистра транспорта РФ - руководителем Государственной службы гражданской авиации, главой Ространснадзора, Росаэронавигации.