Президент Литвы предупредил о риске раскола НАТО на три части

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Литвы Науседа заявил, что НАТО может распасться, если страны-участницы не достигнут целевого показателя по расходам на оборону.
- По его мнению, разные уровни вкладов в эту сферу приведут к расколу в альянсе и плохо скажутся на духе коллективной обороны.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. НАТО может распасться, если страны-участницы не достигнут целевого показателя альянса по расходам на оборону, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
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"Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне двух процентов или 2,5 процента. Это разделит, естественно, альянс на две или три части", — цитирует его Politico.
По мнению литовского президента, это плохо скажется на духе коллективной обороны в организации и может стать проблемой.
Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность военного блока и требовал, чтобы государства — члены блока повысили расходы на эту сферу до пяти процентов от ВВП.
При этом генсек альянса Марк Рютте в среду заявил, что страны НАТО уже приблизились к пределу возможностей по быстрому увеличению оборонных расходов, поскольку дальнейший рост ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами.