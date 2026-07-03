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Президент Литвы предупредил о риске раскола НАТО на три части - РИА Новости, 03.07.2026
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20:33 03.07.2026 (обновлено: 20:51 03.07.2026)
Президент Литвы предупредил о риске раскола НАТО на три части

Науседа: НАТО распадется, если не все страны будут тратить на оборону 5% от ВВП

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Литвы Науседа заявил, что НАТО может распасться, если страны-участницы не достигнут целевого показателя по расходам на оборону.
  • По его мнению, разные уровни вкладов в эту сферу приведут к расколу в альянсе и плохо скажутся на духе коллективной обороны.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. НАТО может распасться, если страны-участницы не достигнут целевого показателя альянса по расходам на оборону, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«

"Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне двух процентов или 2,5 процента. Это разделит, естественно, альянс на две или три части", — цитирует его Politico.

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По мнению литовского президента, это плохо скажется на духе коллективной обороны в организации и может стать проблемой.
Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность военного блока и требовал, чтобы государства — члены блока повысили расходы на эту сферу до пяти процентов от ВВП.
При этом генсек альянса Марк Рютте в среду заявил, что страны НАТО уже приблизились к пределу возможностей по быстрому увеличению оборонных расходов, поскольку дальнейший рост ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами.
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В миреЛитваЕвропаДональд ТрампГитанас НауседаМарк РюттеНАТО
 
 
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