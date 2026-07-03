Президент Литвы предупредил о риске раскола НАТО на три части

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"Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне двух процентов или 2,5 процента. Это разделит, естественно, альянс на две или три части", — цитирует его Politico.