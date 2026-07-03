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СМИ: в НАТО назвали Рютте "брачным консультантом" по отношениям с Трампом - РИА Новости, 03.07.2026
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11:01 03.07.2026
СМИ: в НАТО назвали Рютте "брачным консультантом" по отношениям с Трампом

Reuters: в НАТО назвали Рютте "брачным консультантом" по отношениям с Трампом

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В НАТО считают генсека Марка Рютте «брачным консультантом» в вопросе сглаживания отношений альянса с президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп требовал от всех государств-членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В НАТО считают генсека Марка Рютте "брачным консультантом" в вопросе сглаживания отношений альянса с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса.
«
"У нас всегда есть потрясающий консультант по вопросам семьи и брака - Марк Рютте - для получения благосклонности (Трампа - ред.)", - заявил дипломат агентству.
Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
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