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Таможенники рассказали о ситуации на российско-эстонском участке границы - РИА Новости, 03.07.2026
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18:54 03.07.2026
Таможенники рассказали о ситуации на российско-эстонском участке границы

СЗТУ: около 60 человек в день часто не успевают пройти границу со стороны Нарвы

© Кадр видео balticlivecamОчередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Кадр видео balticlivecam
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с очередями на российско-эстонском участке государственной границы в пункте пропуска Нарва-1 остается напряженной.
  • Среднее время ожидания пересечения погранпункта Нарва-1 составляет более 5–7 часов.
  • В ряде случаев к концу рабочего времени остается очередь из более чем 60 человек, не успевших пройти границу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Ситуация с очередями из желающих попасть в Россию со стороны пункта пропуска в эстонском городе Нарва остается напряженной, в ряде случаев к концу рабочего времени эстонского пункта пропуска остается очередь непрошедших границу в направлении РФ от 60 человек и более, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
"Ситуация с очередями на российско-эстонском участке государственной границы остаётся напряженной. В настоящее время наблюдается циклическое образование очередей физических лиц (порядка 350-450 человек) ко времени начала работы эстонского пункта пропуска Нарва-1 (сопредельный МАПП Ивангород). По имеющейся информации, среднее время ожидания пересечения погранпункта Нарва-1 составляет более 5-7 часов", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, не все желающие попасть в РФ успевают проследовать к российскому МАПП Ивангород.
"В ряде случаев к концу рабочего времени эстонского пункта пропуска остается очередь непрошедших границу в направлении Российской Федерации от 60 человек и более", - отмечается в сообщении.
Как сообщает ведомство, в связи с этим отмечается переориентирование пассажиропотока на другой эстонский пункт пропуска – Койдула (сопредельный МАПП Куничина Гора). Скопления граждан с российской стороны не фиксируются, таможенные посты работают штатно. Псковской и Санкт-Петербургской таможнями при необходимости принимаются меры по усилению дежурных смен.
С 15 июня пограничный пункт в Нарве работает по сокращенному графику.
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