Таможенники рассказали о ситуации на российско-эстонском участке границы

Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области. Архивное фото

Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области

© Кадр видео balticlivecam Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация с очередями на российско-эстонском участке государственной границы в пункте пропуска Нарва-1 остается напряженной.

Среднее время ожидания пересечения погранпункта Нарва-1 составляет более 5–7 часов.

В ряде случаев к концу рабочего времени остается очередь из более чем 60 человек, не успевших пройти границу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Ситуация с очередями из желающих попасть в Россию со стороны пункта пропуска в эстонском городе Нарва остается напряженной, в ряде случаев к концу рабочего времени эстонского пункта пропуска остается очередь непрошедших границу в направлении РФ от 60 человек и более, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Ситуация с очередями на российско-эстонском участке государственной границы остаётся напряженной. В настоящее время наблюдается циклическое образование очередей физических лиц (порядка 350-450 человек) ко времени начала работы эстонского пункта пропуска Нарва-1 (сопредельный МАПП Ивангород ). По имеющейся информации, среднее время ожидания пересечения погранпункта Нарва-1 составляет более 5-7 часов", - говорится в сообщении

По информации ведомства, не все желающие попасть в РФ успевают проследовать к российскому МАПП Ивангород.

"В ряде случаев к концу рабочего времени эстонского пункта пропуска остается очередь непрошедших границу в направлении Российской Федерации от 60 человек и более", - отмечается в сообщении.

Как сообщает ведомство, в связи с этим отмечается переориентирование пассажиропотока на другой эстонский пункт пропуска – Койдула (сопредельный МАПП Куничина Гора). Скопления граждан с российской стороны не фиксируются, таможенные посты работают штатно. Псковской и Санкт-Петербургской таможнями при необходимости принимаются меры по усилению дежурных смен.