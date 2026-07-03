Директор АНР: Многообразие ДФО нужно превращать в ресурс единства

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Принятая в текущем году обновленная стратегия государственной национальной политики предусматривает целый ряд мер поддержки, направленных на развитие Дальнего Востока, в том числе с учетом специфики труднодоступных регионов. Об этом заявил порталу . Принятая в текущем году обновленная стратегия государственной национальной политики предусматривает целый ряд мер поддержки, направленных на развитие Дальнего Востока, в том числе с учетом специфики труднодоступных регионов. Об этом заявил порталу Arctic.ru генеральный директор Ассамблеи народов России Артур Латыпов.

"Важно, что настоящий документ задает нужный и своевременный ориентир на сохранение этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов региона, и здесь нужны конкретные шаги: грантовая поддержка инициатив, создание региональных центров культурного развития, совершенствование школьных и внеурочных программ по популяризации и изучению родных языков, традиций", – подчеркнул он.

По его словам, Ассамблея народов России в рамках реализации стратегии намерена уделить большое внимание работе с молодежью и вовлекать ее в проекты, объединяющие людей разных национальностей и вероисповеданий.

"Нужно расширять практику этнокультурных форумов и молодёжных площадок, объединяя представителей всех дальневосточных субъектов, оказывать всестороннюю поддержку людям, бережно поддерживающим родные языки и культуру, народный промысел, развивающим этнотуризм", – пояснил Латыпов.

Кроме того, он отметил необходимость проведения системного мониторинга межнациональных отношений, чтобы своевременно выявлять риски и точечно на них реагировать.