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Директор АНР: Многообразие ДФО нужно превращать в ресурс единства - РИА Новости, 13.07.2026
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Развитие Арктики и Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Развитие Арктики и Дальнего Востока
 
15:47 03.07.2026 (обновлено: 15:50 13.07.2026)

Директор АНР: Многообразие ДФО нужно превращать в ресурс единства

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВыступление творческого коллектива на национальном якутском празднике Ысыах
Выступление творческого коллектива на национальном якутском празднике Ысыах - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Принятая в текущем году обновленная стратегия государственной национальной политики предусматривает целый ряд мер поддержки, направленных на развитие Дальнего Востока, в том числе с учетом специфики труднодоступных регионов. Об этом заявил порталу Arctic.ru генеральный директор Ассамблеи народов России Артур Латыпов.
"Важно, что настоящий документ задает нужный и своевременный ориентир на сохранение этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов региона, и здесь нужны конкретные шаги: грантовая поддержка инициатив, создание региональных центров культурного развития, совершенствование школьных и внеурочных программ по популяризации и изучению родных языков, традиций", – подчеркнул он.
По его словам, Ассамблея народов России в рамках реализации стратегии намерена уделить большое внимание работе с молодежью и вовлекать ее в проекты, объединяющие людей разных национальностей и вероисповеданий.
"Нужно расширять практику этнокультурных форумов и молодёжных площадок, объединяя представителей всех дальневосточных субъектов, оказывать всестороннюю поддержку людям, бережно поддерживающим родные языки и культуру, народный промысел, развивающим этнотуризм", – пояснил Латыпов.
Кроме того, он отметил необходимость проведения системного мониторинга межнациональных отношений, чтобы своевременно выявлять риски и точечно на них реагировать.
"Нужно не просто сохранять многообразие, а, используя документ стратегического планирования, превращать его в ресурс единства", – добавил гендиректор АНР.
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