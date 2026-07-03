В Москве мошенники обманули школьницу на 1,5 миллиона рублей

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"Девушка познакомилась в мессенджере с молодым человеком. По его просьбе она перешла по ссылке и "проголосовала". Сразу после этого ей позвонили "специалисты" и сообщили о взломе аккаунта на госуслугах и оформленной на её имя доверенности. Чтобы "аннулировать" документ, злоумышленники потребовали передать курьеру все ценности из квартиры для декларации", - говорится в сообщении.