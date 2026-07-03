В Москве мошенники обманули школьницу на 1,5 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московская школьница отдала курьеру аферистов наличные и ювелирные украшения матери на 1,5 миллиона рублей.
- Девушка стала жертвой мошенников после того, как «проголосовала» по ссылке, которую ей прислал незнакомец в мессенджере.
- Полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников в Химках.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московская школьница отдала курьеру аферистов, которые попросили ее проголосовать, наличные и ювелирные украшения матери на 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
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"Девушка познакомилась в мессенджере с молодым человеком. По его просьбе она перешла по ссылке и "проголосовала". Сразу после этого ей позвонили "специалисты" и сообщили о взломе аккаунта на госуслугах и оформленной на её имя доверенности. Чтобы "аннулировать" документ, злоумышленники потребовали передать курьеру все ценности из квартиры для декларации", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что девушка сложила в сумку деньги и ювелирные украшения матери и отдала их неизвестному у дома на Поповом проезде. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.