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В Москве мошенники обманули школьницу на 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 03.07.2026
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09:41 03.07.2026
В Москве мошенники обманули школьницу на 1,5 миллиона рублей

МВД: мошенники обманули школьницу на 1,5 миллиона рублей, попросив проголосовать

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московская школьница отдала курьеру аферистов наличные и ювелирные украшения матери на 1,5 миллиона рублей.
  • Девушка стала жертвой мошенников после того, как «проголосовала» по ссылке, которую ей прислал незнакомец в мессенджере.
  • Полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников в Химках.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московская школьница отдала курьеру аферистов, которые попросили ее проголосовать, наличные и ювелирные украшения матери на 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
«

"Девушка познакомилась в мессенджере с молодым человеком. По его просьбе она перешла по ссылке и "проголосовала". Сразу после этого ей позвонили "специалисты" и сообщили о взломе аккаунта на госуслугах и оформленной на её имя доверенности. Чтобы "аннулировать" документ, злоумышленники потребовали передать курьеру все ценности из квартиры для декларации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что девушка сложила в сумку деньги и ювелирные украшения матери и отдала их неизвестному у дома на Поповом проезде. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.
Полицейские задержали в Химках 19-летнего курьера мошенников. Выяснилось, что украшения он сдал в ломбард, а всю выручку перевёл кураторам на криптокошелёк. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
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