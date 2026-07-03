В Мурманске арестовали двух женщин, похитивших 13-летнюю девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две жительницы Мурманской области арестованы по обвинению в похищении 13-летней девочки.
- Обвиняемые требовали выкуп в 25 миллионов рублей за освобождение девочки.
- Фигурантки были задержаны после того, как родственники потерпевшей обратились в правоохранительные органы.
МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Две жительницы Мурманской области 51 года и 17 лет арестованы по обвинению в похищении 13-летней девочки для получения выкупа в 25 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
По версии следствия, 16 июня возле одного из домов по проезду Бабикова в Мурманске обвиняемые подкараулили на улице 13-летнюю дочь мужчины, который занимается частной медицинской практикой, и насильно усадили в арендованный автомобиль. После чего с мобильного телефона девочки отправили отцу сообщение с требованием выкупа в 25 миллионов рублей.
Фигурантки привезли девочку в частный дом, где связали и позже положили в багажник автомобиля. Узнав о том, что родственники потерпевшей обратились в правоохранительные органы, обвиняемые отпустили ребенка, но были задержаны в кратчайшие сроки.
"Следственными органами СК России по Мурманской области предъявлено обвинение 17‑летней и 51‑летней местным жительницам в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений)... По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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