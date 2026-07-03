В Мурманске арестовали двух женщин, похитивших 13-летнюю девочку

МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Две жительницы Мурманской области 51 года и 17 лет арестованы по обвинению в похищении 13-летней девочки для получения выкупа в 25 миллионов рублей, сообщает СК РФ.

Фигурантки привезли девочку в частный дом, где связали и позже положили в багажник автомобиля. Узнав о том, что родственники потерпевшей обратились в правоохранительные органы, обвиняемые отпустили ребенка, но были задержаны в кратчайшие сроки.