Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о ранней диагностике рака - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 03.07.2026
Мурашко рассказал о ранней диагностике рака

Мурашко: рак желудка выявляют на ранних стадиях в 60% случаев

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рак желудка в России выявляют на ранних стадиях в 60% случаев, а легкого - в более 50%.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рак желудка выявляют в России на ранних стадиях в 60% случаев, а легкого - в более 50%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в пятницу обратился к участникам Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи 2026".
"За счет повышения доступности и эффективности диагностических исследований уже удалось достичь выявления на ранних стадиях многих заболеваний, ну, например, рака желудка - в 60% случаев, того же рака легкого - более 50%", - сказал Мурашко.
Он добавил, что выявление злокачественного новообразования, например, рака легкого на ранней стадии, может кардинально повлиять на исход для пациента, если это выявляется на третьей и четвертой стадии.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Онколог Минздрава рассказал, какие виды рака лучше всего поддаются лечению
Вчера, 06:05
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала