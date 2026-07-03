Мурашко рассказал о ранней диагностике рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рак желудка в России выявляют на ранних стадиях в 60% случаев, а легкого - в более 50%.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рак желудка выявляют в России на ранних стадиях в 60% случаев, а легкого - в более 50%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в пятницу обратился к участникам Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи 2026".
"За счет повышения доступности и эффективности диагностических исследований уже удалось достичь выявления на ранних стадиях многих заболеваний, ну, например, рака желудка - в 60% случаев, того же рака легкого - более 50%", - сказал Мурашко.
Он добавил, что выявление злокачественного новообразования, например, рака легкого на ранней стадии, может кардинально повлиять на исход для пациента, если это выявляется на третьей и четвертой стадии.