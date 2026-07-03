Мурашко порекомендовал будущим медиками начинать работать во время обучения

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал будущим медикам начинать работать во время обучения.

Он отметил, что ординаторы могут работать стажерами в отдаленных регионах, где есть потребность во врачах, и это оставит положительный след в их жизни.

БРЯНСК, 3 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал будущим медикам начинать работать уже во время обучения в том числе в других регионах, чтобы получить практические навыки раньше, почувствовать себя нужным и важным.

Министр в пятницу приехал в Брянск с рабочим визитом. Он вместе с врио губернатора региона Егором Ковальчуком принял участие в открытии нового здания поликлиники в Советском районе и кампуса брянского филиала Сеченовского университета.

"Я бы вам рекомендовал, в том числе, когда период обучения вы проходите, начинать работать, получать практические навыки, это и младшим медицинским персоналам, и среднем медицинским персоналом", - сказал Мурашко в ходе общения со с студентами-медиками.

Он добавил, что ординаторы могут работать в медучреждениях стажерами в том числе в отдаленных регионах, где есть потребность во врачах, например, на Камчатке и Чукотке. По словам министра, те специалисты, которые этой возможностью воспользуются, будут вспоминать об этом всю жизнь.