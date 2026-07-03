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Мурашко порекомендовал будущим медиками начинать работать во время обучения - РИА Новости, 03.07.2026
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16:23 03.07.2026
Мурашко порекомендовал будущим медиками начинать работать во время обучения

Мурашко порекомендовал будущим медиками начинать работать уже во время обучения

© РИА НовостиМихаил Мурашко принял участие в открытии нового корпуса поликлиники в Брянске
Михаил Мурашко принял участие в открытии нового корпуса поликлиники в Брянске - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Михаил Мурашко принял участие в открытии нового корпуса поликлиники в Брянске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал будущим медикам начинать работать во время обучения.
  • Он отметил, что ординаторы могут работать стажерами в отдаленных регионах, где есть потребность во врачах, и это оставит положительный след в их жизни.
БРЯНСК, 3 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал будущим медикам начинать работать уже во время обучения в том числе в других регионах, чтобы получить практические навыки раньше, почувствовать себя нужным и важным.
Министр в пятницу приехал в Брянск с рабочим визитом. Он вместе с врио губернатора региона Егором Ковальчуком принял участие в открытии нового здания поликлиники в Советском районе и кампуса брянского филиала Сеченовского университета.
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"Я бы вам рекомендовал, в том числе, когда период обучения вы проходите, начинать работать, получать практические навыки, это и младшим медицинским персоналам, и среднем медицинским персоналом", - сказал Мурашко в ходе общения со с студентами-медиками.
Он добавил, что ординаторы могут работать в медучреждениях стажерами в том числе в отдаленных регионах, где есть потребность во врачах, например, на Камчатке и Чукотке. По словам министра, те специалисты, которые этой возможностью воспользуются, будут вспоминать об этом всю жизнь.
"Страна огромная и красивейшая. Те, кто из вас решит в период возможного, так сказать, своего периода обучения, посвятить себя, в том числе и практической работе, поверьте, будут вспоминать об этом всю жизнь, потому что увидеть разные регионы, почувствовать себя нужным и важным в других, даже отдаленных уголках", - заключил министр.
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