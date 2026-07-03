Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские операторы дронов поразили мост, которым пользовались ВСУ в зоне СВО.
- Также были поражены автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и другие объекты противника.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские операторы дронов поразили мост, которым пользовались ВСУ в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.
"Расчетами ударных беспилотников обр ВБпС "Варяг" поражены мост, автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи (в том числе – трансформаторы), укрытия, блиндажи, пункты временной дислокации личного состава и другие объекты противника в зоне СВО", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18