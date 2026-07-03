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В Москве машина скорой помощи перевернулась после ДТП - РИА Новости, 03.07.2026
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22:18 03.07.2026
В Москве машина скорой помощи перевернулась после ДТП

В центре Москвы машина скорой помощи перевернулась после ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На пересечении Сретенского бульвара и Большой Лубянки в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи.
  • В результате аварии автомобиль скорой помощи перевернулся, предварительно, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Авария с участием автомобиля скорой помощи и легковушки произошла на пересечении Сретенского бульвара и Большой Лубянки в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На пересечении Сретенского бульвара и Большой Лубянки произошло столкновение легкового авто и автомобиля скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что "скорая" в результате аварии перевернулась.
В главке также сообщили, что, предварительно, пострадавших в результате ДТП нет.
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