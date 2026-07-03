В Москве машина скорой помощи перевернулась после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ На пересечении Сретенского бульвара и Большой Лубянки в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи.

В результате аварии автомобиль скорой помощи перевернулся, предварительно, пострадавших нет.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Авария с участием автомобиля скорой помощи и легковушки произошла на пересечении Сретенского бульвара и Большой Лубянки в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"На пересечении Сретенского бульвара и Большой Лубянки произошло столкновение легкового авто и автомобиля скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что "скорая" в результате аварии перевернулась.