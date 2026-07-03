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Зоопарк Москвы передал капибару зоопарку Калининграда - РИА Новости, 03.07.2026
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21:39 03.07.2026 (обновлено: 22:17 03.07.2026)
Зоопарк Москвы передал капибару зоопарку Калининграда

Зоопарк Москвы передал капибару Верту зоопарку Калининграда

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский зоопарк передал капибару по имени Верта зоопарку Калининграда.
  • После карантина продолжительностью 21 день Верту познакомят с самцом Лючиком.
КАЛИНИНГРАД, 3 июл - РИА Новости. Зоопарк Москвы передал капибару Верту зоопарку Калининграда, после карантина в 21 день ее познакомят с самцом Лючиком, сообщает пресс-служба калининградского зоопарка.
"Вот она, наша деньрожденная барышня, подаренная Московским зоопарком нам на юбилей. Ее зовут Верта, она родилась в 2025 году и на днях переехала из Московского зоопарка к нам", - говорится сообщении.
Предполагается, что Верта побудет на карантине 21 день, а потом станет хорошей подругой и партнером самцу Лючику "со всеми вытекающими маленькими-миленькими последствиями", отметили в зоопарке.
В феврале в зоопарке Калининграда сообщали РИА Новости, что у них нет размножающейся пары капибар.
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