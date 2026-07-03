Краткий пересказ от РИА ИИ Московский зоопарк передал капибару по имени Верта зоопарку Калининграда.

После карантина продолжительностью 21 день Верту познакомят с самцом Лючиком.

КАЛИНИНГРАД, 3 июл - РИА Новости. Зоопарк Москвы передал капибару Верту зоопарку Калининграда, после карантина в 21 день ее познакомят с самцом Лючиком, сообщает пресс-служба калининградского зоопарка.

"Вот она, наша деньрожденная барышня, подаренная Московским зоопарком нам на юбилей. Ее зовут Верта, она родилась в 2025 году и на днях переехала из Московского зоопарка к нам", - говорится сообщении.

Предполагается, что Верта побудет на карантине 21 день, а потом станет хорошей подругой и партнером самцу Лючику "со всеми вытекающими маленькими-миленькими последствиями", отметили в зоопарке.