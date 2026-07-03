В Москве на выходных ожидаются дожди и грозы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве и Подмосковье четвертого и пятого июля ожидаются дожди и грозы.

Температура воздуха будет примерно на три градуса ниже нормы, днем от +20 до +23 градусов, ночью от +14 до +17 градусов.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Дожди и грозы с понижением температуры на 3 градуса ожидаются в столице четвертого и пятого июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"На выходных погода действительно изменится, и после жарких дней в Москву, а также в Подмосковье придет атмосферный фронт с дождями и грозами, а температура будет чуть ниже нормы, где-то на три градуса", — пояснил синоптик.

Он отметил, что грозы ожидаются местами и в Москве, и по области, но не повсеместно.

"Ночью, как и днем тоже в отдельных районах гроза. Днем на выходных, несмотря на облачность ожидается от плюс 20 до плюс 23, а ночью от плюс 14 до плюс 17 градусов", — уточнил специалист.