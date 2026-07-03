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В Москве на выходных ожидаются дожди и грозы - РИА Новости, 03.07.2026
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17:48 03.07.2026
В Москве на выходных ожидаются дожди и грозы

Синоптик Голубев: на выходных в Москве ожидаются дожди и грозы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве и Подмосковье четвертого и пятого июля ожидаются дожди и грозы.
  • Температура воздуха будет примерно на три градуса ниже нормы, днем от +20 до +23 градусов, ночью от +14 до +17 градусов.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Дожди и грозы с понижением температуры на 3 градуса ожидаются в столице четвертого и пятого июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"На выходных погода действительно изменится, и после жарких дней в Москву, а также в Подмосковье придет атмосферный фронт с дождями и грозами, а температура будет чуть ниже нормы, где-то на три градуса", — пояснил синоптик.
Он отметил, что грозы ожидаются местами и в Москве, и по области, но не повсеместно.
"Ночью, как и днем тоже в отдельных районах гроза. Днем на выходных, несмотря на облачность ожидается от плюс 20 до плюс 23, а ночью от плюс 14 до плюс 17 градусов", — уточнил специалист.
Голубев напомнил, что гроза днем будет проходить в столице с 3 июля до 7 июля, а ночью - только до 5 июля.
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ОбществоМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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