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Москвичей предупредили о ливнях с грозой с вечера пятницы до утра субботы - РИА Новости, 03.07.2026
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16:56 03.07.2026
Москвичей предупредили о ливнях с грозой с вечера пятницы до утра субботы

В Москве ожидаются ливни с грозой с вечера пятницы до утра субботы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С вечера 3 июля до утра 4 июля в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и порывистый ветер до 17 метров в секунду.
  • Жителям Москвы рекомендуют быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Местами сильный дождь, гроза в отдельных районах, порывистый ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера пятницы до утра субботы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в ночь на пятницу в Москве пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, минимальная температура составит плюс 18 градусов.
"По прогнозам синоптиков, с 21.00 3 июля до 10.00 4 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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