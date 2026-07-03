Москвичей предупредили о ливнях с грозой с вечера пятницы до утра субботы

Краткий пересказ от РИА ИИ С вечера 3 июля до утра 4 июля в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Жителям Москвы рекомендуют быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Местами сильный дождь, гроза в отдельных районах, порывистый ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера пятницы до утра субботы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в ночь на пятницу в Москве пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, минимальная температура составит плюс 18 градусов.

"По прогнозам синоптиков, с 21.00 3 июля до 10.00 4 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - рассказали в пресс-службе.