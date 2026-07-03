Москвичей предупредили о плотном движении в час пик вечером в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Департамент транспорта Москвы рекомендует выезжать на дороги после 20:00 в пятницу из-за плотного движения в вечерний час пик.
- Ожидается интенсивное движение на шоссе Энтузиастов, ТТК в районе улицы Сущевский Вал, Садовом кольце в районе Садовой-Каретной улицы и на МКАД в районе Ленинградского шоссе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москвичам следует выезжать на дороги Москвы в пятницу после 20.00 из-за плотного движения в вечерний час пик, сообщает столичный департамент транспорта.
"Сегодня вечерний разъезд начнется раньше - около 16.00. Спланируйте маршрут заранее. Учтите, что сегодня многие поедут за город, в гости или на отдых. По возможности перенесите поездки на более позднее время - после 20.00. Особенно если маршрут проходит через вылетные магистрали в область, МКАД, Садовое кольцо и ТТК", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Со ссылкой на данные ЦОДД департамент сообщает, что вечером будет наиболее интенсивное движение на шоссе Энтузиастов по направлению в область, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Садовом кольце в районе Садовой-Каретной улицы, на МКАД в районе Ленинградского шоссе.