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Москвичей предупредили о плотном движении в час пик вечером в пятницу - РИА Новости, 03.07.2026
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15:50 03.07.2026 (обновлено: 16:00 03.07.2026)
Москвичей предупредили о плотном движении в час пик вечером в пятницу

Москвичей предупредили о плотном движении на дорогах в час пик вечером пятницы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка в Москве
Автомобильная пробка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автомобильная пробка в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Департамент транспорта Москвы рекомендует выезжать на дороги после 20:00 в пятницу из-за плотного движения в вечерний час пик.
  • Ожидается интенсивное движение на шоссе Энтузиастов, ТТК в районе улицы Сущевский Вал, Садовом кольце в районе Садовой-Каретной улицы и на МКАД в районе Ленинградского шоссе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москвичам следует выезжать на дороги Москвы в пятницу после 20.00 из-за плотного движения в вечерний час пик, сообщает столичный департамент транспорта.
"Сегодня вечерний разъезд начнется раньше - около 16.00. Спланируйте маршрут заранее. Учтите, что сегодня многие поедут за город, в гости или на отдых. По возможности перенесите поездки на более позднее время - после 20.00. Особенно если маршрут проходит через вылетные магистрали в область, МКАД, Садовое кольцо и ТТК", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Со ссылкой на данные ЦОДД департамент сообщает, что вечером будет наиболее интенсивное движение на шоссе Энтузиастов по направлению в область, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Садовом кольце в районе Садовой-Каретной улицы, на МКАД в районе Ленинградского шоссе.
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ОбществоСадовое кольцо (Москва)МоскваЛенинградское шоссеЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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