В Москве отремонтировали асфальт на Юго-Восточной хорде

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальт на Юго-Восточной хорде в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия.

"В этом году заменили более 620 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети - Юго-Восточной хорде", - отметил Бирюков.

Заммэра уточнил, что работы прошли на участке от Грайвороновской улицы до улицы Подольских Курсантов. Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

"Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Бирюков.

Он пояснил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.