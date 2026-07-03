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В Москве отремонтировали асфальт на Юго-Восточной хорде - РИА Новости, 03.07.2026
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В Москве отремонтировали асфальт на Юго-Восточной хорде

В Москве завершился ремонт асфальта на Юго-Восточной хорде

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожное покрытие
Дорожное покрытие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дорожное покрытие
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальт на Юго-Восточной хорде в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он рассказал, что содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия.
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"В этом году заменили более 620 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети - Юго-Восточной хорде", - отметил Бирюков.
Заммэра уточнил, что работы прошли на участке от Грайвороновской улицы до улицы Подольских Курсантов. Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Бирюков.
Он пояснил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", - заключил заммэра.
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