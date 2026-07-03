Москва и Минск смогут преодолеть любые испытания, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь.
- Он заявил, что Москва и Минск, продолжая наращивать многоплановые связи и укрепляя институты Союзного государства, смогут преодолеть любые испытания.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск, продолжая наращивать многоплановые связи и укрепляя институты Союзного государства, смогут преодолеть любые испытания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь.
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"Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан", - говорится в поздравлении.
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