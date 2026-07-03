Синоптик рассказал, когда в Москве пойдут дожди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жара в Москве пойдет на спад в пятницу, температура воздуха составит около 25 градусов.
- В субботу и воскресенье ожидаются дожди с грозами, температура опустится до 20–23 градусов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жара в Москве пойдет на спад в пятницу, в субботу и воскресенье в столице прогнозируются дожди с грозами, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Жара в Москве закончится в пятницу, воздух в этот день прогреется до плюс 25 градусов. В субботу ожидается дождь с грозой, температура воздуха прогнозируется плюс 22 - плюс 23 градуса", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что в воскресенье в столице ожидается около плюс 20 градусов и затяжной дождь полуосеннего типа.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
1 июля, 10:13