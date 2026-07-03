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Кейс-чемпионат по торгам и закупкам для студентов ВШЭ завершился в Москве - РИА Новости, 03.07.2026
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09:13 03.07.2026
Кейс-чемпионат по торгам и закупкам для студентов ВШЭ завершился в Москве

Багреева: завершился кейс-чемпионат по торгам и закупкам для студентов ВШЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМария Багреева
Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Москве закончился кейс-чемпионат по совершенствованию системы госзакупок и открытых торгов, проводившийся для участников проекта "ГосВышка" Высшей школы экономики, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Она уточнила, что данный чемпионат является важным этапом сотрудничества департамента со студентами, ведь будущие профессионалы уже в скором времени могут начать работу в сфере экономики и городского управления.

"Проект предоставил студентам возможность понять особенности организации закупочной деятельности и попробовать свои силы в решении задач, с которыми ежедневно сталкиваются московские заказчики. Для нас кейс-чемпионат важен тем, что позволяет познакомить студентов со спецификой столичной контрактной системы, а также дает возможность взглянуть на привычные процессы глазами начинающих специалистов, которые могут привнести в них свежие идеи и нестандартные подходы. Итогом полугодового кейс-чемпионата стала защита проектов в сфере госзакупок и земельно-имущественных торгов", – подчеркнула заммэра, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

Победителями кейс-чемпионата выбрали две команды. Первая команда предложила проект мониторинга рентабельности закупки для участников мини-аукционов, вторая - решение по созданию виртуального помощника для подготовки техзадания закупки. Победителей пригласили на стажировку в московский департамент города по конкурентной политике, который выступил организатором соревнования.

Как сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, осенью прошлого года был проведен кейс-чемпионат для студентов Высшей школы экономики в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Мероприятие длилось два дня.

"Участники работали над инновационными предложениями по оптимизации контрактной системы и процедур открытых торгов столицы", – сообщил глава департамента.

Он добавил, что чемпионат вызвал отклик, поэтому было принято решение расширить программу и увеличить сроки ее реализации до полугода.

"ГосВышка" – проект НИУ ВШЭ для студентов, которых интересует карьера в государственном секторе. Он дает возможность развивать профессиональные компетенции, пройти стажировку в государственном учреждении и помогает сформировать представление о работе в госсекторе как о перспективном и интересном направлении деятельности.

Ранее Багреева сообщала, что московское правительство запустило серию стратегических сессий с предпринимателями с целью подготовки прогноза потребности экономики в кадрах до 2033 года.
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