Полиция ФРГ обыскала автомобиль подозреваемой в связи со взрывом в Монако

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Гессена обыскали и изъяли автомобиль, которым пользовалась украинка, подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, говорится в совместном сообщении генпрокуратуры ФРГ, прокуратуры Франкфурта-на-Майне и земельного управления уголовной полиции Гессена.