Полиция ФРГ обыскала автомобиль подозреваемой в связи со взрывом в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники полиции Гессена обыскали и изъяли автомобиль, которым пользовалась украинка, подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
- В результате взрыва пострадали мужчина, женщина и ребенок, одним из пострадавших стал Вадим Ермолаев.
- Генпрокурор Монако сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Гессена обыскали и изъяли автомобиль, которым пользовалась украинка, подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, говорится в совместном сообщении генпрокуратуры ФРГ, прокуратуры Франкфурта-на-Майне и земельного управления уголовной полиции Гессена.
"Был обыскан и изъят автомобиль, которым она (подозреваемая в связи со взрывом - ред.) пользовалась", - говорится в заявлении.
Взрыв произошел в понедельник вечером, по заявлению властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал он. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro писала, что взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
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