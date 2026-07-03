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Украинка, подозреваемая в связи со взрывом в Монако, находится в бегах - РИА Новости, 03.07.2026
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14:22 03.07.2026 (обновлено: 15:36 03.07.2026)
Украинка, подозреваемая в связи со взрывом в Монако, находится в бегах

Полиция ФРГ: водозреваемая в связи со взрывом в Монако украинка в бегах

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако — гражданка Украины Анастасия Березовская.
  • Анастасия Березовская находится в бегах, в отношении нее выдан международный ордер на арест.
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Украинка, подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в настоящее время находится в бегах, говорится в совместном пресс-релизе генпрокуратуры ФРГ, прокуратуры Франкфурта-на-Майне и земельного управления уголовной полиции Гессена.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская.
"Разыскиваемая женщина в настоящее время находится в бегах. В отношении нее выдан международный ордер на арест", - говорится в заявлении.
Телеканал BFMTV ранее сообщал со ссылкой на источник, близкий к делу, что подозреваемая была обнаружена в Германии. Заместитель генпрокурора Монако Морган Раймон заявил, что подозреваемая покинула княжество на машине с немецкими номерными знаками и направилась в ФРГ через Францию, Италию и другие страны Европы.
Взрыв произошел в понедельник вечером, по заявлению властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал бизнесмен. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro писала, что взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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