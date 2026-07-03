Украинка, подозреваемая в связи со взрывом в Монако, находится в бегах

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако — гражданка Украины Анастасия Березовская.

Анастасия Березовская находится в бегах, в отношении нее выдан международный ордер на арест.

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Украинка, подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в настоящее время находится в бегах, говорится в совместном пресс-релизе генпрокуратуры ФРГ, прокуратуры Франкфурта-на-Майне и земельного управления уголовной полиции Гессена.

Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская.

"Разыскиваемая женщина в настоящее время находится в бегах. В отношении нее выдан международный ордер на арест", - говорится в заявлении.

Телеканал BFMTV ранее сообщал со ссылкой на источник, близкий к делу, что подозреваемая была обнаружена в Германии. Заместитель генпрокурора Монако Морган Раймон заявил, что подозреваемая покинула княжество на машине с немецкими номерными знаками и направилась в ФРГ через Францию, Италию и другие страны Европы.