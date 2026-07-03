Подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако взорвала бомбу дистанционно

ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако дистанционно взорвала бомбу, проконтролировав, что олигарх и два других человека взошли на крыльцо дома, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора княжества Морган Раймон.