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Подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако взорвала бомбу дистанционно - РИА Новости, 03.07.2026
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13:31 03.07.2026
Подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако взорвала бомбу дистанционно

Генпрокуратура Монако: подозреваемая в покушении взорвала бомбу дистанционно

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева дистанционно взорвала бомбу после того, как убедилась, что он и еще два человека находятся на крыльце дома.
  • Интерпол опубликовал данные подозреваемой — это гражданка Украины Анастасия Березовская.
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако дистанционно взорвала бомбу, проконтролировав, что олигарх и два других человека взошли на крыльцо дома, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора княжества Морган Раймон.
"Она обернулась, удостоверилась в присутствии трех пострадавших на крыльце и дистанционно привела взрывное устройство в действие с помощью пульта управления", - сказал он на пресс-конференции.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская.
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