Подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако взорвала бомбу дистанционно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева дистанционно взорвала бомбу после того, как убедилась, что он и еще два человека находятся на крыльце дома.
- Интерпол опубликовал данные подозреваемой — это гражданка Украины Анастасия Березовская.
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако дистанционно взорвала бомбу, проконтролировав, что олигарх и два других человека взошли на крыльцо дома, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора княжества Морган Раймон.
"Она обернулась, удостоверилась в присутствии трех пострадавших на крыльце и дистанционно привела взрывное устройство в действие с помощью пульта управления", - сказал он на пресс-конференции.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская.