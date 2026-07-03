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В МИД высказались о покушении на Ермолаева в Монако - РИА Новости, 03.07.2026
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00:51 03.07.2026 (обновлено: 00:55 03.07.2026)
В МИД высказались о покушении на Ермолаева в Монако

Мирошник: покушение на Ермолаева произошло не без участия спецслужб Украины

© REUTERS / Alexandre DimouОграждение на месте взрыва в Монако
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Ограждение на месте взрыва в Монако. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако участвовали спецслужбы Украины.
  • В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок.
  • Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако произошло не без участия спецслужб Украины, число таких случаев будет только расти, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Нет никаких сомнений, что в этих процессах были задействованы спецслужбы Украины, выходцы из спецслужб и криминала. Это будет только разрастаться, если Украина не получит жесткий окрик или наказание. Но пока желающих наказать Украину не наблюдается", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
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