Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако участвовали спецслужбы Украины.
- В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок.
- Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако произошло не без участия спецслужб Украины, число таких случаев будет только расти, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.