ВСУ потеряли свыше 1405 военных в зоне действия "Юга" за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли свыше 1405 военных и 22 боевые бронированные машины за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки.
- Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка в ДНР.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 1405 военных, 22 боевые бронированные машины за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, в том числе более 535 солдат в Константиновке, сообщило Минобороны РФ.
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"Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
Кроме того, в Минобороны напомнили, что на прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка в ДНР.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы "Южной" группировки войск вели зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За неделю уничтожено более 535 украинских военнослужащих, свыше 360 единиц различного вооружения и военной техники, а также 118 автомобилей", - добавили в ведомстве
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22 июня 2022, 17:18