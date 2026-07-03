Доброволец мобильной огневой группы отряда "Русь" Добровольческого корпуса Южной группировки войск ВС РФ во время боевого дежурства в Луганской народной республике. Архивное фото

Доброволец мобильной огневой группы отряда "Русь" Добровольческого корпуса Южной группировки войск ВС РФ во время боевого дежурства в Луганской народной республике

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ потеряли свыше 1405 военных и 22 боевые бронированные машины за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки.

Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка в ДНР.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 1405 военных, 22 боевые бронированные машины за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, в том числе более 535 солдат в Константиновке, сообщило Минобороны РФ.

« "Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке

Кроме того, в Минобороны напомнили, что на прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка в ДНР.