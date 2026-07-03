В Минтруде оценили предложение о повышении возраста молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что повышение возраста молодежи до 39 лет увеличит нагрузку на бюджеты регионов РФ в части софинансирования жилищной программы.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила повысить верхнюю границу возраста молодежи с 35 до 39 лет, чтобы сохранить поддержку для семей, которые сейчас «выпадают» из жилищной программы из-за достижения 35-летнего порога.

В Минтруде напомнили, что граждане в возрасте 36–39 лет уже являются объектом социальной и трудовой политики и могут быть привлечены к участию в проектах и государственных программах в качестве наставников и экспертов.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Повышение возраста молодежи до 39 лет приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов РФ в части софинансирования жилищной программы из федерального бюджета, следует из ответа первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила повысить с 35 до 39 лет верхнюю границу возраста молодежи. Эта мера, по ее мнению, сохранит поддержку для семей, которые сейчас "выпадают" из жилищной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" из-за достижения 35-летнего порога.

"Предлагаемое расширение возрастных рамок лиц, имеющих право на участие в мероприятии, за счет включения в их число граждан в возрасте 36-39 лет объективно повлечет значительное увеличение объема расходных обязательств субъектов РФ, на софинансирование которых из федерального бюджета предоставляются субсидии в рамках государственной программы", - говорится в документе.

Кроме того, в министерстве отметили, что при определении категорий граждан, имеющих право участвовать в государственных программах по улучшению жилищных условий, необходимо руководствоваться экономической составляющей, характеризующей тот или иной возрастной период.

"Так, включение в целевую аудиторию граждан в возрасте 36-39 лет, чей социальный статус, уровень дохода и жизненные приоритеты значимо отличаются от действующей целевой аудитории, в том числе приведет к снижению адресности мероприятия", - подчеркивается в письме.

В Минтруде напомнили, что граждане в возрасте 36-39 лет уже являются объектом социальной и трудовой политики: для данной категории предусмотрены программы переобучения, содействия занятости, предоставляются меры поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национальных проектов "Семья" и "Кадры".

"Граждане старше 35 лет вовлечены в реализацию мероприятий в сфере молодежной политики по ее ключевым направлениям. В частности, в рамках работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, обеспечению преемственности традиций, формированию уважительного отношения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов РФ", - добавили в министерстве.

Помимо этого уточняется, что граждане в возрасте 36-39 лет могут быть привлечены к участию в проектах и государственных программах в качестве наставников и экспертов.