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Медведев призвал бороться с незаконным пребыванием в России детей мигрантов - РИА Новости, 03.07.2026
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04:15 03.07.2026 (обновлено: 04:41 03.07.2026)
Медведев призвал бороться с незаконным пребыванием в России детей мигрантов

Медведев: нужны меры против мигрантов, чьи дети находятся в России незаконно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил о необходимости выявлять несовершеннолетних иностранцев, которые находятся в России незаконно.
  • С января 2026 года территориальные органы МВД, региональные администрации и органы местного самоуправления должны обмениваться данными о несовершеннолетних иностранных гражданах.
  • Меры будут приниматься в отношении законных представителей детей, в первую очередь родителей.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Против родителей несовершеннолетних, находящихся в России незаконно, требуются меры, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
В четверг он провел заседание межведомственной комиссии СБ по миграционной политике. Там, в частности, обсудили обеспечения учета и контроля нахождения в России иностранных детей.
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Медведев напомнил, что с января этого года территориальные органы МВД, региональные администрации и органы местного самоуправления должны обмениваться информацией о таких детях, в том числе о результатах их тестирования на знание русского языка, о приеме на обучение и о регистрации.
Как пояснил замглавы СБ, такой метод нацелен на выявление нелегально находящихся в России детей, которые не видны госструктурам.
"И, соответственно, здесь уже нужно также принимать меры, но не в отношении детей, конечно, а в отношении их законных представителей, к числу которых прежде всего относятся, естественно, их родители", — подчеркнул он.
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