Медведев призвал бороться с незаконным пребыванием в России детей мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил о необходимости выявлять несовершеннолетних иностранцев, которые находятся в России незаконно.

С января 2026 года территориальные органы МВД, региональные администрации и органы местного самоуправления должны обмениваться данными о несовершеннолетних иностранных гражданах.

Меры будут приниматься в отношении законных представителей детей, в первую очередь родителей.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Против родителей несовершеннолетних, находящихся в России незаконно, требуются меры, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В четверг он провел заседание межведомственной комиссии СБ по миграционной политике. Там, в частности, обсудили обеспечения учета и контроля нахождения в России иностранных детей.

Медведев напомнил, что с января этого года территориальные органы МВД, региональные администрации и органы местного самоуправления должны обмениваться информацией о таких детях, в том числе о результатах их тестирования на знание русского языка, о приеме на обучение и о регистрации.

Как пояснил замглавы СБ, такой метод нацелен на выявление нелегально находящихся в России детей, которые не видны госструктурам.