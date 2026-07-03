В МИД рассказали, что будет означать игнорирование удара ВСУ в Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
- Мария Захарова заявила, что игнорирование удара ВСУ по рынку в Токмаке будет означать согласие с действиями Киева.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Игнорирование странами и международными структурами удара ВСУ по рынку в Токмаке будет означать согласие с действиями Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по рынку города, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
"Игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение", - заявила Захарова, комментируя удар ВСУ по рынку в Токмаке.