В МИД рассказали, что будет означать игнорирование удара ВСУ в Токмаке

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Игнорирование странами и международными структурами удара ВСУ по рынку в Токмаке будет означать согласие с действиями Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение", - заявила Захарова, комментируя удар ВСУ по рынку в Токмаке.