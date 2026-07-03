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МИД осудил удар ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости, 03.07.2026
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16:33 03.07.2026 (обновлено: 16:45 03.07.2026)
МИД осудил удар ВСУ по рынку в Токмаке

МИД: Москва решительно осуждает удар ВСУ по рынку в Токмаке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова решительно осудила удар ВСУ по рынку в Токмаке, назвав его гнусным военным преступлением.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва решительно осуждает удар ВСУ по рынку в Токмаке, это гнусное военное преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по рынку города, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
"Решительно осуждаем это гнусное военное преступление нацистского режима Зеленского, развязавшего с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
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МоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваТокмакВооруженные силы Украины
 
 
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