МИД осудил удар ВСУ по рынку в Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова решительно осудила удар ВСУ по рынку в Токмаке, назвав его гнусным военным преступлением.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва решительно осуждает удар ВСУ по рынку в Токмаке, это гнусное военное преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по рынку города, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
"Решительно осуждаем это гнусное военное преступление нацистского режима Зеленского, развязавшего с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.