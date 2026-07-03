Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Израиля обвинил Турцию в подстрекательстве к геноциду - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 03.07.2026
Глава МИД Израиля обвинил Турцию в подстрекательстве к геноциду

Гидеон Саар назвал слова Хакана Фидана подстрекательством к геноциду

© AP Photo / Sebastian ScheinerИзраильский политик Гидеон Саар
Израильский политик Гидеон Саар - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Израильский политик Гидеон Саар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал подстрекательством к геноциду высказывания главы МИД Турции Хакана Фидана.
  • Хакан Фидан заявил, что Израиль и его народ "с его политикой и образом мышления стали обузой, которую человечество больше не может нести".
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал подстрекательством к геноциду высказывания главы МИД Турции Хакана Фидана, который заявил, что Израиль из-за своей политики стал "проблемой" для международного сообщества.
В четверг Фидан заявил в интервью CNN Turk, что Израиль и его народ "с его политикой и образом мышления стали обузой, которую человечество больше не может нести".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Иран предостерег США и Израиль от агрессии в дни похорон Хаменеи
2 июля, 12:23
"Отвратительные слова турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана являются классическим примером подстрекательства к геноциду. Расчеловечивание еврейского народа и отождествление его "с невыносимым бременем" - это классический, ужасающий язык худших и кровавых режимов в истории. Цивилизованный мир и союзники Турции по НАТО должны безоговорочно осудить этот явный призыв к уничтожению Израиля", - написал Саар в X.
Отношения Израиля и Турции обострились в конце 2023 года из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Страны отозвали послов и прекратили торговые отношения. Нынешнее руководство Турции последовательно критикует власти Израиля за политику в регионе.
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Израиль опасается возможной сделки США с Турцией по F-35, пишут СМИ
30 июня, 14:08
 
В миреИзраильТурцияХакан ФиданНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала