Глава МИД Израиля обвинил Турцию в подстрекательстве к геноциду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал подстрекательством к геноциду высказывания главы МИД Турции Хакана Фидана.
- Хакан Фидан заявил, что Израиль и его народ "с его политикой и образом мышления стали обузой, которую человечество больше не может нести".
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал подстрекательством к геноциду высказывания главы МИД Турции Хакана Фидана, который заявил, что Израиль из-за своей политики стал "проблемой" для международного сообщества.
"Отвратительные слова турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана являются классическим примером подстрекательства к геноциду. Расчеловечивание еврейского народа и отождествление его "с невыносимым бременем" - это классический, ужасающий язык худших и кровавых режимов в истории. Цивилизованный мир и союзники Турции по НАТО должны безоговорочно осудить этот явный призыв к уничтожению Израиля", - написал Саар в X.
Отношения Израиля и Турции обострились в конце 2023 года из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Страны отозвали послов и прекратили торговые отношения. Нынешнее руководство Турции последовательно критикует власти Израиля за политику в регионе.