Глава МИД Израиля обвинил Турцию в подстрекательстве к геноциду

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал подстрекательством к геноциду высказывания главы МИД Турции Хакана Фидана, который заявил, что Израиль из-за своей политики стал "проблемой" для международного сообщества.