Россия направляет в Венесуэлу гуманитарную помощь, заявили в МИД

"Мы направляем в Каракас гуманитарный груз: палатки для временного размещения людей, продовольствие, востребованные в нынешней ситуации медикаменты и предметы первой необходимости", - сказал он в ходе торжественной церемонии, посвященной 215-й годовщине подписания Декларации независимости.

В начале церемонии была объявлена минута молчания в память о жертвах землетрясения, которое произошло в Венесуэле 24 июня.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.