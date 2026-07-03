Россия направляет в Венесуэлу гуманитарную помощь, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия направляет в Каракас гуманитарный груз, включая медикаменты и палатки для временного размещения людей.
- Вместе с гуманитарной помощью в Каракас командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.Россия направляет в Каракас гуманитарную помощь, включая медикаменты, для преодоления последствий землетрясения, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
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"Мы направляем в Каракас гуманитарный груз: палатки для временного размещения людей, продовольствие, востребованные в нынешней ситуации медикаменты и предметы первой необходимости", - сказал он в ходе торжественной церемонии, посвященной 215-й годовщине подписания Декларации независимости.
"Командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля", - добавил он.
Россия всегда готова подставить республике дружеское плечо для преодоления последствий безжалостного стихийного бедствия, подчеркнул Щетинин.
В начале церемонии была объявлена минута молчания в память о жертвах землетрясения, которое произошло в Венесуэле 24 июня.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.