В МИД прокомментировали задержание российских руферов в Нью-Йорке

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение. Позднее полиция задержала обоих. Им были предъявлены восемь обвинений.

"Насколько я могу судить по каким-то публикациям, речь идет о банальном несоблюдении законодательства того места, где они находятся. Сфотографироваться на шпиле, куда запрещен доступ… Я не владею деталями, но судя по тому, что я читал, это обычный бытовой случай", - сказал он в беседе с агентством.