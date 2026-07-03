В МИД прокомментировали задержание российских руферов в Нью-Йорке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что ситуация с руферами — это банальное несоблюдение законодательства.
- Руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение.
- Административный кодекс Нью-Йорка напрямую запрещает забираться, свисать со зданий или прыгать с них. Статья 167 параграфа 10 устанавливает, что такие действия нельзя совершать на мостах, статуях, монументах и других строениях, которые выше 15 метров.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация с забравшимися на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке российскими руферами - это банальное несоблюдение законодательства, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение. Позднее полиция задержала обоих. Им были предъявлены восемь обвинений.
"Насколько я могу судить по каким-то публикациям, речь идет о банальном несоблюдении законодательства того места, где они находятся. Сфотографироваться на шпиле, куда запрещен доступ… Я не владею деталями, но судя по тому, что я читал, это обычный бытовой случай", - сказал он в беседе с агентством.
Административный кодекс Нью-Йорка напрямую запрещает забираться, свисать со зданий или прыгать с них. Статья 167 параграфа 10 устанавливает, что такие действия нельзя совершать на мостах, статуях, монументах и других строениях, которые выше 15 метров, нарушителям грозит тюремный срок до года, штраф до тысячи долларов или оба наказания.