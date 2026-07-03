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Мэр Нью-Йорка предупредил о пике жары в пятницу - РИА Новости, 03.07.2026
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16:48 03.07.2026 (обновлено: 17:16 03.07.2026)
Мэр Нью-Йорка предупредил о пике жары в пятницу

Мамдани: ощущаемая температура в пятницу в Нью-Йорке может достичь 46 градусов

© REUTERS / Jordan TovinДевушка купает собаку время аномальной жары в Нью-Йорке, США
Девушка купает собаку время аномальной жары в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Jordan Tovin
Девушка купает собаку время аномальной жары в Нью-Йорке, США
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик жары в Нью-Йорке ожидается в пятницу, ощущаемая температура может достичь плюс 46 градусов.
  • Более 260 миллионов человек на востоке США окажутся под воздействием экстремальной жары из-за мощного «теплового купола» в праздничные выходные ко Дню независимости.
НЬЮ-ЙОРК, 3 июл – РИА Новости. Пик жары ожидается в пятницу в Нью-Йорке, ощущаемая температура может достичь плюс 46 градусов, предупредил мэр мегаполиса Зохран Мамдани.
В Нью-Йорке со среды установилась жаркая погода. В четверг, как передавал корреспондент агентства, столбики термометров добрались до 38 градусов, начал плавиться асфальт.
"Сегодня пик волны жары, и в нашем городе может ощущаться до 115 градусов (46,1 градуса по Цельсию – ред.)", – написал мэр в соцсети Х.
По данным телеканала Fox Weather, более 260 миллионов человек на востоке США окажутся под воздействием экстремальной жары из-за мощного "теплового купола" в праздничные выходные ко Дню независимости.
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Мэр Нью-Йорка предупредил о чрезвычайно опасных условиях из-за жары
30 июня, 23:52
 
В миреНью-Йорк (город)СШАЗохран Мамдани
 
 
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