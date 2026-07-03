Мэр Нью-Йорка предупредил о пике жары в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пик жары в Нью-Йорке ожидается в пятницу, ощущаемая температура может достичь плюс 46 градусов.
- Более 260 миллионов человек на востоке США окажутся под воздействием экстремальной жары из-за мощного «теплового купола» в праздничные выходные ко Дню независимости.
НЬЮ-ЙОРК, 3 июл – РИА Новости. Пик жары ожидается в пятницу в Нью-Йорке, ощущаемая температура может достичь плюс 46 градусов, предупредил мэр мегаполиса Зохран Мамдани.
В Нью-Йорке со среды установилась жаркая погода. В четверг, как передавал корреспондент агентства, столбики термометров добрались до 38 градусов, начал плавиться асфальт.
"Сегодня пик волны жары, и в нашем городе может ощущаться до 115 градусов (46,1 градуса по Цельсию – ред.)", – написал мэр в соцсети Х.
По данным телеканала Fox Weather, более 260 миллионов человек на востоке США окажутся под воздействием экстремальной жары из-за мощного "теплового купола" в праздничные выходные ко Дню независимости.