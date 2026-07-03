Мэр Кишинева назвал причину ухода премьера Молдавии в отставку

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"Ситуация очень сложная в Молдавии - из-за экономики, социальной сферы, коррупции, провала всех реформ. Это самая некомпетентная и коррумпированная власть в стране, вероятно человек просто не выдержал - Александр Мунтяну не принял планы Партии "Действие и солидарность", бандитизм, покровительство родственникам и организованную преступную деятельность в Молдавии", - заявил Чебан в соцсетях.