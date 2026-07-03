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Мэр Кишинева назвал причину ухода премьера Молдавии в отставку - РИА Новости, 03.07.2026
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10:58 03.07.2026
Мэр Кишинева назвал причину ухода премьера Молдавии в отставку

Мэр Кишинева Чебан: премьер Молдавии Мунтяну мог уйти в отставку из-за коррупции

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМэр Кишинева Ион Чебан
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мэр Кишинева Ион Чебан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку с должности премьер-министра Молдавии.
  • Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что причиной отставки стала усталость от работы с коррумпированными представителями власти.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что Александр Мунтяну мог уйти в отставку с должности премьер-министра, поскольку устал работать с коррумпированными представителями власти.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
«
"Ситуация очень сложная в Молдавии - из-за экономики, социальной сферы, коррупции, провала всех реформ. Это самая некомпетентная и коррумпированная власть в стране, вероятно человек просто не выдержал - Александр Мунтяну не принял планы Партии "Действие и солидарность", бандитизм, покровительство родственникам и организованную преступную деятельность в Молдавии", - заявил Чебан в соцсетях.
По его словам, следом в отставку должно уйти все правительство и сама президент Майя Санду.
Мунтяну был утвержден премьер-министром в октябре 2025 года.
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В миреКишиневМолдавияИон ЧебанМайя Санду
 
 
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