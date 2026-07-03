Медведев провел встречу с Пезешкианом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране.

Медведев прибыл в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Основная часть похорон Али Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана и завершится погребением в Мешхеде.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в Тегеране провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, кадры общения Медведев опубликовал в своем Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в Тегеране провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, кадры общения Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

В ходе поездки Медведев также провел встречу с Пезешкианом и выразил соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи.

"От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи", - написал Медведев.

Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось в пятницу с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.

Ранее МИД Ирана сообщал об участии в церемонии прощания с Хаменеи представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.