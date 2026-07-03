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Россия скорбит вместе с народом Ирана из-за гибели Хаменеи, заявил Медведев - РИА Новости, 03.07.2026
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19:05 03.07.2026 (обновлено: 19:10 03.07.2026)
Россия скорбит вместе с народом Ирана из-за гибели Хаменеи, заявил Медведев

Медведев: Россия скорбит вместе с народом Ирана, в связи с гибелью Али Хаменеи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом в связи с гибелью Али Хаменеи.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом в связи с мученической гибелью Али Хаменеи.
Ранее Медведев прибыл в Иран, чтобы принять участие в траурной церемонии.
"От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Скорбим вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой", - написал он в Telegram-канале.
Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.
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