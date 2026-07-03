Россия скорбит вместе с народом Ирана из-за гибели Хаменеи, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом в связи с гибелью Али Хаменеи.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом в связи с мученической гибелью Али Хаменеи.
"От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Скорбим вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой", - написал он в Telegram-канале.
Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.