Россия скорбит вместе с народом Ирана из-за гибели Хаменеи, заявил Медведев

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом в связи с мученической гибелью Али Хаменеи.

Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.