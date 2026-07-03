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Народ Ирана победит в борьбе с США, заявил Медведев - РИА Новости, 03.07.2026
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19:04 03.07.2026 (обновлено: 19:18 03.07.2026)
Народ Ирана победит в борьбе с США, заявил Медведев

Медведев: народ Ирана победит в борьбе с США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
  • Он заявил, что народ Ирана победит в борьбе с США.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Народ Ирана победит в борьбе с США, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Видеокадры о посещении церемонии зампред Совбеза опубликовал в "Макс".
"Скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе и, я уверен, в конечном счете победит", - сказал Медведев.
Портрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Вчера, 16:58
 
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