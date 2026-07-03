Народ Ирана победит в борьбе с США, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
- Он заявил, что народ Ирана победит в борьбе с США.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Народ Ирана победит в борьбе с США, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе и, я уверен, в конечном счете победит", - сказал Медведев.