Скорбь из-за смерти Али Хаменеи сплотила Иран, заявил Медведев

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Скорбь из-за гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого аятоллы Сейеда Али Хаменеи и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами", - сказал Медведев.