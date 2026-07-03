Скорбь из-за смерти Али Хаменеи сплотила Иран, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что скорбь из-за гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи сплотила народ Ирана.
- По словам Медведева, народ Ирана не поддался давлению со стороны США и других стран.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Скорбь из-за гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи сплотила народ Ирана, который не поддался давлению со стороны США и других стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он в пятницу принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране. Видео опубликовано в Telegram-канале зампреда Совбеза.
"Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого аятоллы Сейеда Али Хаменеи и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами", - сказал Медведев.
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