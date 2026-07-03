Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.

Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей, а основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана.

ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Медведев прибыл в Иран , чтобы принять участие в траурной церемонии.

В церемонии прощания также принял участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.

Ранее МИД Ирана сообщал об участии представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.