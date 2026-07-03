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Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 03.07.2026
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16:47 03.07.2026 (обновлено: 16:49 03.07.2026)
Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране

РИА Новости: Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
  • Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей, а основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана.
ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Медведев прибыл в Иран, чтобы принять участие в траурной церемонии.
В церемонии прощания также принял участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
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2 июля, 18:13
Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.
Ранее МИД Ирана сообщал об участии представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Новым верховным руководителем Ирана после гибели Али Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.
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