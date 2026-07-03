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Медведев побеседовал с Пезешкианом на церемонии прощания с Али Хаменеи - РИА Новости, 03.07.2026
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16:58 03.07.2026
Медведев побеседовал с Пезешкианом на церемонии прощания с Али Хаменеи

Медведев кратко побеседовал с Пезешкианом на церемонии прощания с Али Хаменеи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Портрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Иран для участия в траурной церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
  • Медведев кратко переговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на церемонии прощания.
  • Основная часть похорон Али Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана и завершится погребением в его родном Мешхеде.
ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев кратко побеседовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Медведев прилетел в Иран для участия в траурной церемонии. Прибыв на церемонию прощания, зампред Совбеза РФ поприветствовал представителей иранского руководства, в том числе кратко переговорил с Пезешкианом.
Члены военизированного формирования Басидж на улице Тегерана во время церемонии прощания с Али Хаменеи. 3 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В Тегеране усилили меры безопасности в связи с прощанием с Хаменеи
Вчера, 13:17
Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось в пятницу с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.
Ранее МИД Ирана сообщал об участии в церемонии прощания с Хаменеи представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Новым верховным руководителем Ирана после гибели Али Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.
Портрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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В миреИранРоссияМешхедДмитрий МедведевМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против ИранаАли Хаменеи
 
 
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