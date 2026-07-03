Медведев побеседовал с Пезешкианом на церемонии прощания с Али Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Иран для участия в траурной церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Медведев кратко переговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на церемонии прощания.

Основная часть похорон Али Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана и завершится погребением в его родном Мешхеде.

ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев кратко побеседовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Медведев прилетел в Иран для участия в траурной церемонии. Прибыв на церемонию прощания, зампред Совбеза РФ поприветствовал представителей иранского руководства, в том числе кратко переговорил с Пезешкианом.

Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось в пятницу с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.

Ранее МИД Ирана сообщал об участии в церемонии прощания с Хаменеи представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.