Медведев прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прибыл в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи.

В многодневной церемонии прощания, которая началась в Тегеране, ожидается участие представителей порядка 100 стран.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что прибыл в Иран, где примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи в Тегеране.

Многодневная церемония прощания с Хаменеи , в которой ожидается участие миллионов иранцев и иностранных гостей, началась в пятницу в Тегеране в мавзолее Хомейни.

"Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи", - написал Медведев в " Максе ".

Ранее МИД Ирана сообщал об участии в церемонии прощания с Хаменеи представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.