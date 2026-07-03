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Медведев прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с Хаменеи - РИА Новости, 03.07.2026
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15:46 03.07.2026 (обновлено: 16:23 03.07.2026)
Медведев прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с Хаменеи

Медведев прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с Али Хаменеи

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прибыл в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи.
  • В многодневной церемонии прощания, которая началась в Тегеране, ожидается участие представителей порядка 100 стран.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что прибыл в Иран, где примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи в Тегеране.
Многодневная церемония прощания с Хаменеи, в которой ожидается участие миллионов иранцев и иностранных гостей, началась в пятницу в Тегеране в мавзолее Хомейни.
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"Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи", - написал Медведев в "Максе".
Ранее МИД Ирана сообщал об участии в церемонии прощания с Хаменеи представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Новым верховным руководителем Ирана после гибели Али Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.
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