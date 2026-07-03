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Спасенная из клетки в Приморье медведица приходит в себя в новом доме - РИА Новости, 03.07.2026
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02:56 03.07.2026 (обновлено: 03:24 03.07.2026)
Спасенная из клетки в Приморье медведица приходит в себя в новом доме

Медведица Майя, жившая в тесной клетке в Приморье, начала приходить в себя

© Кадр видео из соцсетейМедведицу держали в клетке в поселке Иннокентьевка в Приморья
Медведицу держали в клетке в поселке Иннокентьевка в Приморья - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Медведицу держали в клетке в поселке Иннокентьевка в Приморья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведица Майя, жившая в тесной клетке в Приморье, теперь находится в парке львов «Земля прайда» в Московской области.
  • В новом доме медведица начала проявлять интерес к окружающему миру и адаптироваться.
  • Специалисты парка отмечают возможный откат в состоянии животного, но радуются даже небольшому прогрессу.
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Медведица Майя, которая жила в тесной клетке в Приморье, в новом доме в Московской области начала приходить в себя и интересоваться окружающими предметами, сообщает парк львов "Земля прайда".
В соцсетях в начале июня появилась информация о том, что в поселке Иннокентьевка в Приморье в тесной клетке в антисанитарных условиях держат медведя, которого используют для натаскивания охотничьих собак. По данным минприроды Приморья, медведица была собственностью физлица, куплена им законно в 2015 году. Зверю примерно 20 лет. После ажиотажа в соцсетях медведь пропал из клетки, полиция начала поиск. Хищницу нашли, и хозяин передал ее по договору безвозмездно в парк львов "Земля прайда" в Московской области.
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"Спасенная с притравочной станции медведица Майя начинает понемногу верить этому миру. Две недели Майя практически не реагировала на нас, только качалась влево и вправо, как предыдущие десятки лет в передвижном цирке и на притравке. Сегодня Майя впервые переночевала в своей берложке, а не спала стоя, раскачиваясь. А с утра и вовсе не проигнорировала разложенные нам вкусняшки, игрушки и элементы обогащения", - говорится в сообщении.
На видео в Telegram-канале парка медведица интересуется красным мячом, возится с разложенными рядом ветками, потом берет пучок травы в зубы и уносит его в свой домик.
Специалисты парка отмечают, что в состоянии зверя возможен и откат назад, но радуются даже небольшому прогрессу.
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