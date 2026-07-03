Спасенная из клетки в Приморье медведица приходит в себя в новом доме

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Медведица Майя, которая жила в тесной клетке в Приморье, в новом доме в Московской области начала приходить в себя и интересоваться окружающими предметами, сообщает парк львов "Земля прайда".

"Спасенная с притравочной станции медведица Майя начинает понемногу верить этому миру. Две недели Майя практически не реагировала на нас, только качалась влево и вправо, как предыдущие десятки лет в передвижном цирке и на притравке. Сегодня Майя впервые переночевала в своей берложке, а не спала стоя, раскачиваясь. А с утра и вовсе не проигнорировала разложенные нам вкусняшки, игрушки и элементы обогащения", - говорится в сообщении.