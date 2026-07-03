В Иркутской области ребенок упал в воду во время сплава

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время сплава по реке Иркут четырехлетний мальчик попал в воду.
- Ведутся поиски ребенка и двух мужчин, которые пытались ему помочь, в них участвуют сотрудники полиции и МЧС.
ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Четырехлетний мальчик попал в воду во время сплава по реке Иркутск, ведутся поиски мальчика и двух мужчин, которые пытались ему помочь.
"При сплаве по реке Иркут в Шелеховском районе между населенными пунктами Шаманка и Веденщина четырехлетний мальчик оказался в воде. Ведутся поиски ребенка и пытавшихся ему помочь двух мужчин", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Также отметили, что в поисках участвуют сотрудники полиции и МЧС.
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