Опрос показал, сколько французов не доверяют Макрону

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 70% жителей Франции не доверяют президенту Эммануэлю Макрону как лидеру страны.

В способность Макрона решать стоящие перед Францией проблемы верят лишь 23% французов.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 70% жителей Франции не доверяют президенту Эммануэлю Макрону как лидеру страны, следует из опроса компании Elabe для газеты Echos.

В способность Макрона решать стоящие перед Францией проблемы верят лишь 23% французов, не верят - 71%, еще 6% не имеют мнения на этот счет.

На премьера страны Себастьяна Лекорню не готовы положиться 64% французских граждан, при этом 25% придерживаются противоположного мнения.