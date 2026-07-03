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Опрос показал, сколько французов не доверяют Макрону - РИА Новости, 03.07.2026
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14:52 03.07.2026
Опрос показал, сколько французов не доверяют Макрону

Elabe: более 70% французов не доверяют Макрону

© REUTERS / Abdul SaboorПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 70% жителей Франции не доверяют президенту Эммануэлю Макрону как лидеру страны.
  • В способность Макрона решать стоящие перед Францией проблемы верят лишь 23% французов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 70% жителей Франции не доверяют президенту Эммануэлю Макрону как лидеру страны, следует из опроса компании Elabe для газеты Echos.
В способность Макрона решать стоящие перед Францией проблемы верят лишь 23% французов, не верят - 71%, еще 6% не имеют мнения на этот счет.
На премьера страны Себастьяна Лекорню не готовы положиться 64% французских граждан, при этом 25% придерживаются противоположного мнения.
Опрос проводился онлайн с 30 июня по 1 июля среди 1 тысячи жителей Франции в возрасте 18 лет и старше, погрешность составляет 1,4-3,1 процентных пункта.
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