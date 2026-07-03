Опрос показал, сколько французов не доверяют Макрону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 70% жителей Франции не доверяют президенту Эммануэлю Макрону как лидеру страны.
- В способность Макрона решать стоящие перед Францией проблемы верят лишь 23% французов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 70% жителей Франции не доверяют президенту Эммануэлю Макрону как лидеру страны, следует из опроса компании Elabe для газеты Echos.
На премьера страны Себастьяна Лекорню не готовы положиться 64% французских граждан, при этом 25% придерживаются противоположного мнения.
Опрос проводился онлайн с 30 июня по 1 июля среди 1 тысячи жителей Франции в возрасте 18 лет и старше, погрешность составляет 1,4-3,1 процентных пункта.