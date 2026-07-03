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Монсон оценил присвоение Махачеву звания заслуженного мастера спорта России - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Единоборства
 
13:47 03.07.2026
Монсон оценил присвоение Махачеву звания заслуженного мастера спорта России

Монсон: Махачев достоин звания заслуженного мастера спорта России по самбо

© Соцсети бойца UFCИслам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Соцсети бойца UFC
Ислам Махачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джефф Монсон заявил, что Ислам Махачев достоин звания заслуженного мастера спорта России по самбо.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев присвоил Исламу Махачеву звание заслуженного мастера спорта России по самбо.
  • Джефф Монсон отметил, что Ислам Махачев использует свой статус чемпиона ММА для популяризации самбо.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец ММА Джефф Монсон заявил РИА Новости, что чемпион UFC Ислам Махачев достоин звания заслуженного мастера спорта России по самбо, поскольку не забывает свои корни и активно использует свой статус для популяризации вида спорта в мире.
Ранее на сайте Минспорта был опубликован приказ министра спорта Михаила Дегтярева о присвоении Махачеву звания заслуженного мастера спорта России по самбо. В 2026 году Махачев также стал "Послом самбо в мире".
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"Ислам - очень известный чемпион ММА. Его знают все, у него миллионы подписчиков, и его база - это самбо. Он не забывает об этом, до сих пор говорит о самбо, даже учит самбо своих учеников. Поэтому то, что Россия присваивает ему звание заслуженного мастера спорта по самбо, - это очень правильный и почетный шаг", - сказал Монсон.
"Самое главное, что это привлекает внимание к самбо как к виду спорта. За пределами России о нем во многом забыли, но многие российские звезды, которые сейчас становятся чемпионами UFC, One FC, Bellator, выросли именно на самбо. И Ислам один из них. Поэтому это очень хорошо и для самбо, и для спорта в целом. Ислам использует свой статус чемпиона ММА, чтобы продвигать самбо, и я снимаю перед ним за это шляпу", - отметил Монсон.
Махачеву 34 года. В ММА он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона UFC в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
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