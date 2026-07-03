Монсон оценил присвоение Махачеву звания заслуженного мастера спорта России

Краткий пересказ от РИА ИИ Джефф Монсон заявил, что Ислам Махачев достоин звания заслуженного мастера спорта России по самбо.

Министр спорта Михаил Дегтярев присвоил Исламу Махачеву звание заслуженного мастера спорта России по самбо.

Джефф Монсон отметил, что Ислам Махачев использует свой статус чемпиона ММА для популяризации самбо.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец ММА Джефф Монсон заявил РИА Новости, что чемпион UFC Ислам Махачев достоин звания заслуженного мастера спорта России по самбо, поскольку не забывает свои корни и активно использует свой статус для популяризации вида спорта в мире.

Ранее на сайте Минспорта был опубликован приказ министра спорта Михаила Дегтярева о присвоении Махачеву звания заслуженного мастера спорта России по самбо. В 2026 году Махачев также стал "Послом самбо в мире".

"Ислам - очень известный чемпион ММА. Его знают все, у него миллионы подписчиков, и его база - это самбо. Он не забывает об этом, до сих пор говорит о самбо, даже учит самбо своих учеников. Поэтому то, что Россия присваивает ему звание заслуженного мастера спорта по самбо, - это очень правильный и почетный шаг", - сказал Монсон.

"Самое главное, что это привлекает внимание к самбо как к виду спорта. За пределами России о нем во многом забыли, но многие российские звезды, которые сейчас становятся чемпионами UFC, One FC, Bellator, выросли именно на самбо. И Ислам один из них. Поэтому это очень хорошо и для самбо, и для спорта в целом. Ислам использует свой статус чемпиона ММА, чтобы продвигать самбо, и я снимаю перед ним за это шляпу", - отметил Монсон.