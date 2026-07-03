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МАГАТЭ уведомили о кратковременном отключении внешнего снабжения на ЗАЭС - РИА Новости, 03.07.2026
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20:17 03.07.2026
МАГАТЭ уведомили о кратковременном отключении внешнего снабжения на ЗАЭС

МАГАТЭ уведомили о кратковременном отключении внешнего энергоснабжения на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии.
  • Инспекторы МАГАТЭ были поставлены в известность о произошедшем отключении энергоснабжения на Запорожской АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА. Новости. Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность о кратковременном отключении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
Кратковременное отключение внешнего энергоснабжения произошло на Запорожской атомной электростанции в пятницу, она в течение двух часов оставалось без внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии в результате действий противника, сообщила ранее пресс-служба.
"Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской АЭС, уведомлены о произошедшем", - сообщили в канале ЗАЭС на платформе в "Макс".
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