МАГАТЭ уведомили о кратковременном отключении внешнего снабжения на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии.
- Инспекторы МАГАТЭ были поставлены в известность о произошедшем отключении энергоснабжения на Запорожской АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА. Новости. Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность о кратковременном отключении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
Кратковременное отключение внешнего энергоснабжения произошло на Запорожской атомной электростанции в пятницу, она в течение двух часов оставалось без внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии в результате действий противника, сообщила ранее пресс-служба.
"Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской АЭС, уведомлены о произошедшем", - сообщили в канале ЗАЭС на платформе в "Макс".