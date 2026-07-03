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Во Львовской области задержали мошенников, похитивших 60,5 тысячи долларов - РИА Новости, 03.07.2026
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15:55 03.07.2026 (обновлено: 20:33 03.07.2026)
Во Львовской области задержали мошенников, похитивших 60,5 тысячи долларов

На Украине задержали мошенников, выманивших $60,5 тыс. у украинцев и иностранцев

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции во Львове, Украина
Автомобиль полиции во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции во Львове, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская полиция разоблачила мошеннический кол-центр, операторы которого выманили более 60,5 тысячи долларов у граждан Украины и иностранцев.
  • Двое жителей Львовской области организовали схему, в которой фигуранты представлялись работниками финансовых сервисов и убеждали потерпевших перечислять деньги на подконтрольные криптовалютные кошельки и биржи.
  • Пятеро участников схемы задержаны, а их несовершеннолетний сообщник помещен под домашний арест; фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мошенники из львовского кол-центра выманили 60,5 тысячи долларов у граждан Украины и иностранцев, пять подозреваемых задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила украинская полиция.
"Полицейские разоблачили мошеннический кол-центр, операторы которого обманули украинцев и иностранцев более чем на 2,7 миллиона гривен (60,5 тысячи долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
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По данным следствия, мошенническую схему организовали двое жителей Львовской области. К своей деятельности они привлекли еще четырех человек, среди которых был несовершеннолетний.
"Фигуранты представлялись работниками финансовых сервисов и под предлогом возврата средств, якобы потерянных на инвестиционных платформах, или предоставления дополнительных финансовых услуг убеждали потерпевших перечислять деньги на подконтрольные криптовалютные кошельки и биржи. Далее полученные денежные средства обналичивали и распределяли между участниками группы", — уточнили в полиции.
В ведомстве рассказали, что в ходе 13 обысков у подозреваемых изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, цифровые носители информации, SIM-карты, черновые записи и почти 90 тысяч долларов в разных валютах.
Сообщается, что пятеро участников схемы задержаны, а их несовершеннолетний сообщник помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование для установления других потерпевших и возможных сообщников подозреваемых продолжается.
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