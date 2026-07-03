Во Львовской области задержали мошенников, похитивших 60,5 тысячи долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинская полиция разоблачила мошеннический кол-центр, операторы которого выманили более 60,5 тысячи долларов у граждан Украины и иностранцев.

Двое жителей Львовской области организовали схему, в которой фигуранты представлялись работниками финансовых сервисов и убеждали потерпевших перечислять деньги на подконтрольные криптовалютные кошельки и биржи.

Пятеро участников схемы задержаны, а их несовершеннолетний сообщник помещен под домашний арест; фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мошенники из львовского кол-центра выманили 60,5 тысячи долларов у граждан Украины и иностранцев, пять подозреваемых задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила украинская полиция.

"Полицейские разоблачили мошеннический кол-центр, операторы которого обманули украинцев и иностранцев более чем на 2,7 миллиона гривен (60,5 тысячи долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

По данным следствия, мошенническую схему организовали двое жителей Львовской области . К своей деятельности они привлекли еще четырех человек, среди которых был несовершеннолетний.

"Фигуранты представлялись работниками финансовых сервисов и под предлогом возврата средств, якобы потерянных на инвестиционных платформах, или предоставления дополнительных финансовых услуг убеждали потерпевших перечислять деньги на подконтрольные криптовалютные кошельки и биржи. Далее полученные денежные средства обналичивали и распределяли между участниками группы", — уточнили в полиции.

В ведомстве рассказали, что в ходе 13 обысков у подозреваемых изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, цифровые носители информации, SIM-карты, черновые записи и почти 90 тысяч долларов в разных валютах.